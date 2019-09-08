حلا الترك في فيديو مثير مع والدها.. ومتابعون: "الابنة العاقة"

في مقطع فيديو تداولته عدد من الصفحات الفنية على موقع "إنستجرام"، ظهرت من خلاله الفنانة البحرينية حلا الترك، برفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك، وهما يستقلان سيارة ويتفاعلان على أغنية "إنساي" للفنان محمد رمضان وسعد لمجرد.

وظهرت "حلا" برفقة والدها وهما يفتعلان حركات إيمائية، على كلمات الأغنية، وظن الكثيرون بأنها موجهة إلى والدتها منى السابر، فجاءت بعض التعليقات التي وصفت "حلا" بالابنة العاقة: "ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته" "العاقة والعاق، تحارش أمها".

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فيما قال أحد المتابعين: "أقسم بالله البنت عاقة والأب أعق منها، لا حول الله شنو دا بدل ما تحني بأمك أنا أشوف المر عشان أصرف على أمي وأشوف شنو ناقصها وأسعدها هذا واجبي لازم مو جميل غصب لازم الابن أو البنت تكون بارة بكل الأشكال بالذات لأمها".

وكانت منى السابر شاركت متابعيها ببث مباشر تحدثت من خلاله عن قرار ابنتها بالعيش في منزل والدها وزوجته بعد وصولها إلى السن القانونية، وقالت: "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني".

وانفصلت السابر عن زوجها المنتج محمد الترك، ورغم أنها حصلت على حكم قضائي بضم أطفالها الثلاثة من طليقها إلى حضانتها، وتنتظر استعادة أولادها بحكم القانون البحريني، إلا أن ابنتها حلا الترك فضلت العيش مع والدها وزوجته الثانية وهي الفنانة دنيا بطمة.

وحلا الترك، هي مطربة بحرينية شابة، شاركت في برنامج "آراب جوت تالنت" وهي في عمر الـ8 سنوات.