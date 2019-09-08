الامارات | بنصيحة الأطباء.. سوسن بدر تغيب عن «الجونة السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بنصيحة الأطباء.. سوسن بدر تغيب عن «الجونة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذرت الفنانة المصرية سوسن بدر عن المشاركة في تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، بسبب إجرائها لجراحة في الركبة.
ونشرت سوسن بدر بياناً في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، أكدت فيه أنها لن تتمكن من حضور المهرجان، بسبب جراحة دقيقة في مفصل الركبة، مشيرة إلى أن تقارير الأطباء «نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة».
وأضافت: «يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق».
يشار إلى أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة ستنطلق في 17 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه في المنتجع المصري على ساحل البحر الأحمر.
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