أبرزها فقدان الوزن.. علامات تكشف إصابة طفلكِ بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يتعرض بعض الأطفال للإصابة بمرض السكري من النوع الأول، بسبب خلال مناعي يسبب مهاجمة جهاز المناعة لخلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس.
وفى بعض الأحيان يصاب الأطفال بالسكري من النوع الأول دون أن يكتشف أحد إصابتهم إلا بعد مرور فترة من الوقت، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي علامات تكشف إصابة الطفل بمرض السكري، ونصائح للتعامل معه.
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