للمرأة المحجبة والرجل العملي.. مجموعة براندون ماكسويل لربيع 2020 ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

في أجواء غير اعتيادية في عالم عروض الأزياء التي تتسم بالصارمة قدم مصمم الأزياء العالمي براندون ماكسويل مجموعته لربيع 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، ولفت الأنظار بأجواء المرح المسيطرة على العرض والابتسامة التي كانت تتحلى بها عارضات الأزياء.

تنوعت المجموعة بين التصاميم الخاصة بالمرأة العاملة التي تظهر قوتها وأناقتها وبين التصاميم الكلاسيكية المناسبة للإطلالة النهارية والنادي والحفلات.

سيطر الدنيم على مجموعة براندون ماكسويل، لتناسب المرأة العملية وتعطي الشعور بالراحة وسهولة الحركة، فضلاً عن التصاميم الكلاسيكية والتي تحمل لمسة عصرية تناسب المرأة التي تبحث عن الأناقة البسيطة البعيدة عن التكلف.

رأى براندون ماكسويل المرأة في هذا الوقت تحتاج لارتداء الجينز والبناطيل المريحة أكثر من الفساتين والتنانير الواسعة.

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ولم يغب عن مجموعته الأزياء الرجالية الأنيقة التي تجمع بين العملية والعصرية، والتي أيضا سيطر عليها أقمشة الدنيم، والبليزر المناسب للإطلالات الرسمية.

جمعت المجموعة بين الإطلالات الكاجوال، والفساتين القصيرة، والبناطيل الضيقة والفضفاضة، وقطع الجمبسوت، والإكسسوارات الحيوية المليئة بالألوان وطاقة الحياة، فرأينا الأحزمة المرصعة بالأحجار الكريمة، والأقراط الملونة، والقلائد ذات السلسلة الكبيرة.

وجاء ضمن العارضات بيلا حديد، وجريس إليزابيث، إميلى ديدوناتو.

وكان أكثر ما يميز مجموعة براندون ماكسويل، الأزياء المحتشمة المناسبة للمحجبات، إذ ظهرت بعض العارضات بحجاب وأوشحة حريرية.