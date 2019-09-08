البطاطس والطماطم والفاصوليا للحفاظ على أسنان طفلك

غسيل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل لحمايتها من التسوس أمر لا غنى عنه، حيث يساعد على مقاومة البكتيريا وتراكم الجير، فضلًا عن تسوس الأسنان، والحفاظ على رائحة الفم.

وقد تتجاهل العديد من الأمهات العناية بأسنان أطفالهن منذ الصغر، الأمر الذي قد يؤثر على صحة أسنان أطفالهن ويعرضها للتسوس مُبكرًا.

وأكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، ضرورة العناية الجيدة بأسنان الأطفال، لأنها أكثر عُرضة للتسوس، موضحًا أن جلسات الفلورايد تعد الحل المثالي، لتقوية طبقة المينا ومنحها مناعة ضد التسوس، كما إنها تقاوم البكتيريا.

ونصح في بيان، باتخاذ الأمهات بعض التدابير التي تحمي أسنان أطفالهن من التسوس، حيث توجد مادة الفلورايد في عدد من الأطعمة والمنتجات، مثل البطاطس والطماطم والفاصوليا والشاي الأحمر، مشيرا إلى المياه المفلترة، ومعجون الأسنان الغني بالفلورايد، وغسول الفم، فضلا عن الفلورايد الموضعي الذي يستخدم داخل عيادات الأسنان.