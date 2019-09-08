هاني الناظر يقدم مجموعة نصائح للوقاية من الأمراض.. "تناول الجزر"

مع اقتراب فصل الخريف تزداد الأمراض، وقدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، مجموعة نصائح لتفادي الإصابة بالأمراض، عبر "فيس بوك".
ونصح بضرورة الحرص على التناول اليومي للجزر والموالح ممثلة في البرتقال والليمون الطازج، وذلك لاحتواء الجزر على كميات كبيرة من فيتامين أ، واحتواء البرتقال والليمون على فيتامين سي.
وأكد أن الدراسات العلمية أثبتت أن فيتامين أ، وسي، يعملان كمواد مضادة للأكسدة بشكل فعال للغاية، ما يمنع الإصابة بكم هائل من الأمراض التي نتعرض لها بالإضافة لأهميتهما في الحفاظ علي سلامة وصحة الجلد والأظافر والشعر ونضارة البشرة وحيويتها واحتفاظها بلونها الطبيعي الخالي من البقع الداكنة.
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