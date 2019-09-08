الإعلامية السعودية سها نويلاتي تُلهمك أفكارًا لأزياء أنيقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - تتمتع الإعلامية السعودية سها نويلاتي بجمال الملامح والقوام المتناسق، وتتَّسم بالأناقة العالية التي تميل للراحة غالبًا، وتهتم بتنسيقات تفاصيل أزيائها اليومية التي تكمل جمالها، كالحقائب والنظارات. أما عن الأحذية فهي في الغالب تميل للتكرار بحسب ما يتماشى مع مظهرها. وقد جمعنا لكِ عزيزتي عدةَ تنسيقات مختلفة لها؛ لتُلهمك أفكارًا أنيقة ومريحة.
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اختارت سها فستانًا زهريًّا بحزام خصر، وحقيبة باللونين الأبيض والأسود لكسر اللون، وفستانًا أزرق بطبعات سوداء وحقيبة سوداء، وظهرت بفستان أزرق بخطوط بيضاء مزين باللون الأبيض في الأطراف وبحزام خصر، وتجمَّلَتْ بفستان أحمر بحزام خصر وخطوط خفيفة أكملتْهما بعدة أكسسوارات ناعمة، ولفستان أكثر أناقة يناسب المناسبات الضخمة تزيَّنت بفستان أحمر منفوش بحزام أسود وطبعات سوداء، ولفستان أكثر نعومة تألقت بفستان أبيض بفتحة واسعة في منطقة الصدر وبحزام خصر.
ولإطلالات يومية عملية ارتدت بلوزة سوداء بطبعات زهور صفراء وخضراء وبرتقالية مع بنطال جينز وعدة أكسسوارات لتكمل أناقته، وأطلَّت بجاكيت وبلوزة سوداء وبنطال جينز، وبلوزة بيضاء وبنطال أسود أكملتْهما بملحقات بُنِّيَّة، وتألقت بمعطف صوفي أبيض وبلوزة بيضاء بطبعات وبنطال أسود، ونسقت بلوڤر مزيَّنًا باللونين الزهري والأسود مع جاكيت جينز وبنطال زيتي وحذاء رياضي أبيض، وتجمَّلَتْ بتنورة زرقاء بطبعات بيضاء وبلوزة بيضاء، ولإطلالة رياضية اختارت جاكيت وبنطالاً وكلاهما باللون الأسود بخطوط بيضاء في الأطراف وكتابات تزينهما.
ولإطلالات خريفية اختارت بلوزة خضراء طويلة مع بنطال جينز، وبنطال وبلوزة باللون الأبيض مع بلوزة صوفية بنية بفتحة واسعة في الكتف، ولإطلالة خريف رياضية نسَّقَتْ جاكيت أبيض بخطوط حمراء وزرقاء مع بلوزة سماوية وبنطال رمادي وحذاء أبيض رياضي، مع عدة أكسسوارات ناعمة ذهبية.
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