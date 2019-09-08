أزياء النجمات متماثلة … صدفة أم تقليد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - الموضة أصبحت عالمية هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر، ولاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، ولهذا أصبحنا نرى نفس التصاميم على مختلف النساء حول العالم، وما يمكن أن ترتديه امرأة في أميركا من الممكن أن ترتديه امرأة في الوطن العربي. ومؤخراً لاحظنا أن هذه الظاهرة أصبحت واضحة جداً بين النجمات، حيث أن الكثير من إطلالاتهن أصبحت متشابهة الى حد بعيد أو متماثلة أيضاً. واليوم جمعنا بالصور بعض أبرز صور أزياء النجمات المتماثلة التي اخترنها مؤخراً، لتلاحظي معنا هذه الظاهرة. واليك التفاصيل.



سيرين عبد النور ونانسي عجرم في فستان أبيض

سيرين ونانسي عجرم في اطلالات متشابهة باللون الأبيض





بدت إطلالة كلّ من سيرين عبد النور ونانسي عجرم بالأبيض متشابهة جداً، حتى اعتقدنا للوهلة الأولى أنهما ارتديتا نفس الفستان، حيث الاثنان من دون أكمام مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وتنورة مزينة بالكشكش. لكن بعد الإمعان، لاحظنا بعض الاختلافات، حيث اختارت سيرين فستاتها من طوني ورد Tony Ward ونانسي عجرم اختارته من جورج حبيقة Georges Hobeika وكانت قد زينت خصره بحزام من الجلد باللون البيج.





نوال الكويتية وأحلام في فستان متشابه من زهير مراد

نوال وأحلام في فستان متشابه من زهير مراد



زهير مراد Zuhair Murad يعتبر مصمم الأزياء المفضل بالنسبة للكثيرات من النساء، ولاسيما أحلام ونوال الكويتية اللتان كثيراً ما تختاران من تصاميمه المميزة. ومؤخراً اعتمدتا إطلالتين متشابهتين بالصدفة في فستان له نفس التصاميم تقريباً، غير أن أحلام اختارته باللون الزهري بقصة الاوف شولدرز، ونوال اختارته باللون الأزرق بقصة ياقة مغلقة.





هند صبري وكانديس سوانبول في نفس القميص

هند صبري وكانديس في نفس القميص من ايترو





فاجأتنا منذ أيام عارضة الأزياء الشهير كانديس سوانيبول Candice Swanepoel في لوك لافت على سجادة مهرجان البندقية الحمراء، حيث أطلت بقميص فضفاض مقلم باللونين الأزرق والأبيض من ايترو Etro ارتدته على شكل فستان وزينت خصره بحزام عريض، لتطل بعدها بأيام هند صبري في المهرجان ذاته، وقد اعتمدت القميص نفسه من ايترو Etro لكن بألوان مختلفة وطريقة تنسيق مختلفة أيضاً، حيث أنها اعتمدته من بنطلون باللون الأسود.



شاهدي أزياء النجمات المتماثلة في مختلف المناسبات مؤخراً، وصوّتي للأكثر أناقة برأيك.