ملابس سبور لطويلات القامة بأسلوب كيندال جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - ملابس سبور لطويلات القامة على طريقة كيندال جينر Kendall Jenner تتمتع بأسلوب رائع في الموضة، ولطالما وضّحت أنّ هذا الأسلوب يختلف عن طريقة شقيقاتها في الموضة، حيث إنه أكثر بساطة وعملية، كما أنه وفي أغلب الأحيان أكثر أناقة، ومن ناحية الملابس السبور تميل كيندال Kendall دائمًا لاختيار التصميمات الشبابية المريحة، وغالبًا ما نراها في بناطيل الجينز ذات الخصر العالي، التي تنسقها مع البلوزات الناعمة، أو مع التيشرت أو القمصان، كما نراها أحيانًا في الفساتين الميدي أو القصيرة التي تنسق معها أحذية من دون كعب، أو في تنسيقات الشورت الكاجوال، وجميع اطلالات كيندال جينر السبور من الممكن أن تبدو مثالية على الشابات طويلات القامة، ولهذا فقد قمنا بجمع أبرز اطلالاتها التي اعتمدتها مؤخرًا لتستوحي منها بدوركِ بعض الأفكار.



تنسيق لافت في الجينز اعتمدته كيندال جينر

اطلالة للافتة اعتمدتها كيندال جينير في توب اوف شولدرز



بالرغم من أنّ كيندال جينر Kendall Jenner كثيرًا ما تعتمد الجينز، غير أنها دائمًا ما تنسقه بأساليب لافتة ومبتكرة، مثل هذه الاطلالة الصباحية التي اختارت فيها بنطلون جينز بخصر عالٍ بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب أوف شولدر بقصة الكورسيه وتصميم أكمامها مميز، وأكملت اللوك بشنطة يد باللونين الأسود والأبيض، وحذاء من دون كعب من الجلد الأسود.



اطلالة كاجوال أنيقة في الشورت الأبيض

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تنسيق عصري في الشورت الأبيض اعتمدته كيندال جينير



شاهدنا أيضًا كيندال جينر Kendall Jenner هذا الصيف، في اطلالة شبابية أنيقة اعتمدت فيها شورت قصيرًا باللون الأبيض، نسقت معه قميصًا من الحرير بقصة كلاسيكية باللون الأزرق، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف بيضاء، وحذاء رياضي مريح من أديداس Adidas.





فستان قصير اعتمدته كيندال جينر لاطلالة صباحية

اختارت كيندل جينير فستان قصير بنقشة جلد النمر



الفساتين القصيرة تليق كثيرًا بـ كيندال جينر Kendall Jenner، لا سيّما وأنّ قوامها ممشوق ونحيف، وقد شاهدناها مؤخرًا وقد اختارت فستانًا قصيرًا بنقشة جلد النمر، نسقت معه شنطة يد باللون الأسود اختارتها من كلوي Chloe وحذاء بكعب متوسط الارتفاع، ونظارات شمسية سوداء بتصميم عصري.



ملابس سبور لطويلات القامة على طريقة كيندال جينر، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.