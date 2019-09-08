جاكيتات طويلة لموسم الخريف..ستعجبك بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - يتميز فصل الخريف بأزيائه الدافئة والرقيقة الناعمة التي تزيد من أنوثة المرأة، وتكسبها إطلالة رائعة.

تبدأ أزياء الخريف بطابع خاص، فمرحلة الانتقال من الصيف إلى الخريف تستلزم في بدايتها جاكيتات طويلة، فهي من أبرز صيحات الموضة، كما أنها تمنح المرأة الدفء اللازم في هذا الوقت. قد تكون الجاكيتات من أقمشة ثقيلة نوعا معا وقد تكون جلدية من النوع الخفيف وكذلك الصوف ولكنها ستمنحك جاذبية لا تقاوم.

طريقة تنسيق الجاكيتات الطويلة

جاكيت جلد مع بنطلون جلد وتوب



نسقي جاكيتات طويلة مع البنطلونات المختلفة سواء كانت جينز أو قماش، فكل ما عليك فعله هو تنسيق الجاكيت الطويل مع البنطلون الجينز ونسقي التوب المناسب لك.

الجاكيتات الطويلة أيضا ستكون رائعة للغاية مع الفساتين سواء كانت القصيرة أو الطويلة، جربي تنسيق فستان أسود قصير مع جاكيت بنقشة الفهد، كذلك نسقي جاكيت طويل مع فستان منقوش بالزهور وبصيحة السليت.

الجاكيتات الطويلة وخاصة الذي يدخل فيها أكثر من لون ستكون مميزة للغاية إن نسقيتها مع شورت وتوب مميز.

جاكيتات طويلة





الجاكيت الطويلة جدا للمحجبات، موضة جميلة حالياً، تليق بالفتاة الطويلة، تصل تلك الجاكيت الى اسفل القدمين وغالباً ما تكون من الاقمشة الناعمة منها اللينين والمخمل والحرير. ذلك اللوك يشعر المحجبة بالسعادة، لانه يجمع بين الاناقة والحشمة. يمكن تنسيق الجاكيت مع سروال ضيق وبلوزة ناعمة تحته.



الجاكيت الطويل المفتوح من الأمام، بات من صيحات الموضة الأكثر انتشارا بين الفاشينيستا وهو أشبه بالبالطو الطويل لكن بخامات خفيفة مناسبة لفصل الصيف مثل الشيفون والقطن. وقد شاع ارتداء هذا الموديل من الملابس لما يعطيه للمرأة من إطلالة محتشمة خاصة في حالة ارتداء البنطلونات والتنورات المستقيمة التي تأخذ شكل الجسم.

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شاهدي الصور واستلهمي باقة متنوعة من الأفكار التي ستجعلك تتألقين بشكل مميز للغاية في الخريف.

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