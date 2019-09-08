اللون الجملي آخر موضة أزياء خريف 2019 ..يخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - احتفظ اللون الجملي بمكانته كواحد من أبرز الصيحات الشتوية الكلاسيكية، كما نجح في الحفاظ على مكانته ضمن القطع الكلاسيكية لازياء خريف 2019. واللون الجملي من درجات الألوان الفاتحة المميزة التي تناسب فصل الشتاء وبرودته، حيث بإمكانك اللعب بالدرجة التي تريدينها واعتمادها مع ألوان أخرى تليق بها

يليق اللون الكاميل جداً مع الجاكيتات الطويلة، ويعتبر اللون الأكثر رواجاً على الإطلاق بالنسبة لموضة الجاكيتات الشتوية وألوانها، لذا اعتمادك له سيجعل إطلالتك مفعمة بالرقي والحيوية.



معاطف باللون الجملي آخر موضة

Burberry



بالديث عن اللون الجملي تأتي المعاطف الشتوية الفاخرة أولًا على أذهاننا، وشهدت عروض 2019 تشكيلة واسعة من أجمل الموديلات أحببنا منها المعطف الجلد من توقيع لويفي Loewe والمعاطف المطرزة من مجموعة بربري Burberry وهيرميس Hermes، قطع ستنفح اطلالتك النهارية بالفخامة كما يمكن إعتمادها في المساء مع فستان أسود من نفس الطول.



فساتين باللون الجملي

Victoria Beckham



يعتبر الفستان الجملي نجم الموسم بلا منازع، وأبتكرت ماركة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham تصميم رائع عالي الخصر غير متماثل الأطراف نسقيه مع معطف أحمر خلال طلعات النهار، كما لفتنا فستان السهرة الطويل المزدان بالريش من توقيع دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.



إطلالة بالكامل باللون الجملي

بدو أن موضة الإطلالة المؤلفة من لون واحد ستثبت حضورها مجددًا في شتاء 2019، فلا تترددي في إعتماد بنطال واسع عالي الخصر مع توب مطرز وسترة قصيرة من نفس اللون على غرار عارضة دار Chanel.

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تنانير باللون الجملي

Noon By Noor

كانت التنانير الكاميل هى القطعة الأبرز على منصات العرض هذا العام، واللافت هو تنوع القصات والخامات لا سيما التنانير الجلد مستقيمة القصة في مجموعة بربري Burberry نسقيها مع توب صوف بدرجة لونية أفتح ومعطف فرو طويل يؤمن لكِ الدفء والفخامة.

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