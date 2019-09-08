إطلالات الأبيض والأسود بأسلوب جوزيف عطيّة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - يتمتع النجم اللبناني جوزيف عطية بشعبية كبيرة، خاصة وأن الأغاني التي يقدمها تستقطب الجيل الشابّ وتناسب أذواقه وما يحبّه. وزادت إطلالاته والأزياء التي يختارها من شعبيته وجماهيريته الكبيرة، فهو دائماً ما يسعى إلى تنسيق الإطلالات الشبابية البعيدة عن التكلف والرسميّة.



يعتمد جوزيف في إطلالاته على اللونين الأبيض والأسود بكثرة. فقد نراه يختار لون واحد للإطلالة كاملة أو ينسق بين اللونين ليظهر بشكل أنيق وملفت للنظر. ومن المؤكد أن الأبيض والأسود هما أفضل الألوان للإطلالات الشبابية.

جوزيف عطيّة بإطلالة مميزة بالأبيض



لذا يختار جوزيف في العديد من إطلالاته السراويل الرياضية، بعيداً عن سروال الجينز، فقد تراه يختار سروال رياضي باللون الأسود أو الأبيض مع تيشيرت رياضية يومية تناسب الإطلالة البسيطة والعملية. ننصحك بتجربة هذا الـ لوك في أحد خروجاتك البسيطة فهو يمنحك أسلوباً مميزاً، خاصة اذا كانت إطلالاتك بلون واحد كما يرتدي جوزيف عطيّة.

بإطلالة باللون الأسود مع حذاء رياضي أبيض



وقد تعتقد أن الإطلالة الرياضية التي يعتمدها جوزيف في مختلف أوقاته اليومية تقتصر فقط على هذه الأيام، إلّا أنه يضيف الأسلوب الرياضي على إطلالاته الرسميّة أيضاً. فقد تألق في احدى حفلاته بسروال رياضي باللون الأسود مع كنزة بأكمام طويلة باللون الأبيض، أضاف معهما جيليه رسمية سوداء، ليظهر بإطلالة تجمع الكلاسيكية الأنيقة مع العصرية.

جوزيف عطيّة بإطلالة رسميّة وعصرية في آن واحد



ولأن الاكسسوارات تزيد من جاذبية الإطلالة، ينسق جوزيف مع مختلف إطلالاته قبعات رياضية ونظارات شمسية، كما أنه لا يتخلى عن الساعة في يده في جميع الإطلالات.

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