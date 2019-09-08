كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - أكثر ما يهم الفتيات الجامعيات في اطلالاتهنّ إلى جانب الأناقة، هو الراحة، ولهذا فإنهنّ دائمًا يكنّ حريصات على اختيار تصميمات الملابس والاكسسوارات التي تجمع بين النمط الشبابي والعصري، مع الراحة والعملية، ويتجه التركيز بشكل خاص نحو الأحذية، فمن المهم جدًّا أن يكون خيار الحذاء صائبًا، لا سيّما وأننا نقضي فيه ساعات طويلة من اليوم، ونستعمله للمشي وقضاء المشاوير، ولهذا فقد اخترنا اليوم تشكيلة من موديلات أحذية عملية وأنيقة لاطلالات الجامعة، وإليكِ بعض الأمثلة.



الأحذية الرياضية (السنيكرز) لاطلالات الجامعة

الأحذية الرياضية



الأحذية الرياضية أو الـ Sneakers كانت سابقًا حكرًا للجيم أو ممارسة التمارين، أما اليوم فهي أبرز صيحات الموضة بين النساء العصريات اللواتي أصبحن يعتمدنها في مختلف المناسبات والمشاوير، كما أنّ دور الأزياء العالمية أمثال بالنسياغا Balenciaga، وغوتشي Gucci وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta أصبحت في كل موسم تقدم أجمل التصميمات منها، والتي تُعتبر مثالية للشابات وبشكل خاص لطالبات الجامعة.



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الأحذية الجلدية من دون كعب

الأحذية الجلدية



أصبح هنالك عدد كبير من موديلات الأحذية الجلدية المريحة من دون كعب، منها الـ Loafers المستوحاة من الأحذية الرجالية والتي شاهدناها لدى تودز Tods وسلفارتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo ومنها الباليرينا التي شاهدناها لدى جيانفيتو روسي وكلوي Chloe وهذه التصميمات أيضًا مثالية للاطلالات الجامعية.





أحذية الكاحل من دون كعب

أحذية الكاحل





تقضي الطالبات معظم العام الدراسي في فصلي الخريف والشتاء، ولذلك هنّ بحاجة لأحذية متينة ومريحة، وأفضل خيار هو أحذية الكاحل الجلدية من دون كعب flat ankle boots والتي شاهدناها لدى كل من فندي Fendi وجيفنشي Givenchy وستيورات ويتزمان Stuart Weitzman والتي تنوعت ألوانها بين الأسود والبني والعسلي، ومنها مع ربطات ومنها مع أحزمة أو بكل معدنية.



موديلات أحذية عملية ومريحة لاطلالات الجامعة شاهدي الخيارات وانتقي من التصميمات التي تناسبكِ.