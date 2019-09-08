قبل المدارس.. نصائح لتجنب آلام الظهر بسبب الحقيبة المدرسية

حقيبة الظهر هي شيء أساسي للأطفال خلال فترة الدراسة، ولكن يجب الحذر من شكوى الطفل من أي ألم في الظهر، فيجب على الآباء فحص ظهر الطفل من حين لآخر.

يقدم لكِ موقع "هن" بعض النصائح لتجنب ألم الظهر بسبب الحقيبة المدرسية بحسب موقع "Health24".

Advertisements

تخفيف وزن الحقيبة

يجب تخفيف وزن الحقيبة، حيث أنه لا ينبغى أن يكون وزن حقيبة ظهر الطفل أكثر من 10٪ من وزن جسمه، وهذا يعنى أن وزن الطفل البالغ 50 كجم يجب ألا يزيد وزن حقيبته عن 5 كجم، كما يجب تخفيف الحمل عن الحقيبة، حيث أن إذا كان هناك شعور بأن وزن الطفل لا يتحمل حمل أشياء كثيرة فى الحقيبة يتم ترك بعض الكتب فى المدرسة، ولكن إذا لم يستطع إبقاء الكتب فى المدرسة قد يكون خيار الحقيبة ذات العجلات خيارًا جيدًا.

اختيار الحقيبة المناسبة

يجب أن يحصل الطفل على حقيبة ظهر بحجم مناسب ليست أوسع أو أطول من جذعه، ويجب التأكد من عدم تعليقه أكثر من 10 سم أسفل خصر الطفل، لأنه يمكن أن تدفع حقيبة الظهر المعلقة إلى إجبار طفلك على الإنحناء إلى الأمام أثناء المشي، كما يجب الاهتمام باختيار نوعيات الحقائب ذات الشريط الواسع والمبطنة لتجنب الضغط على أكتاف الطفل، كما يمكن البحث أيضًا عن الحقيبة ذات الظهر المبطن.

مراقبة علامات التعب على الطفل

من المهم مراقبة علامات التعب على الطفل حيث يجب الاطلاع على الألم أو تغيرات وقفته أو الوخز أو العلامات الحمراء الناتجة عن استخدام حقائب الظهر، إذا كان الطفل يعانى من ألم مستمر، فيجب وقتها عرضه على طبيب مختص.