انتقاما من زوجته.. أب يقتل أبنائه الثلاثة شنقا

أقدم أب يُدعى "سيبوسيسو مبونجوزي"، في مدينة "ديربان"، في جنوب إفريقيا على قتل أبنائه الثلاثة شنقًا، بينما كانوا يستعدون للذهاب إلى المدرسة، وذلك لينتقم من أمهم بعدما قدمت له إصدارًا من المحكمة يقضي بطلاقهما رسميًا.

وكشفت الشرطة أنها عثرت على جثث ثلاث أطفال مشنوقين داخل المنزل، بعد تلقيها بلاغًا من والدتهم، نقلًا عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

حيث انتظر الأب، 44 عاما، مغادرة طليقته "إكسوليسيلي"، 42 عاما، لعملها، ثم أخذ أبنائه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى عشرة أعوام، وهم بملابس المدرسة، إلى المنزل، وقام بشنقهم بأحزمة ملابسهما المدرسية حتى الموت.

ثم تحايل على الابنة الرابعة التي تبلغ من العمر 16 عاما، وهي ابنة طليقته ليست ابنته، لأخذها من المدرسة، ثم شنقها وعلق جثتها على شجرة، وحاول الانتحار ولكن تم اعتقاله.