بشرى تمدح إيمان العاصي: عندها مخ ومثقفة

التقطت الفنانة بشرى، بالفنانة إيمان العاصي داخل أحد مراكز التجميل، وحرصت على نشر الصورة التي جمعتهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

علقت بشرى على الصورة: "أنا والحلوة إيمان العاصي وأحلى ما في إيمان إنها مش بس جميلة وزى القمر لأ كمان عندها مخ ومثقفة وتحب تتكلم معاها في أمور الدنيا والشغل معاها جميل جدا لأنها متعاونة ومحترفة بجد... دايما تسعدني رؤياكي يا إيمان".

ردت الفنانة إيمان العاصي على التعليق: "بحبك يا بوشبوش مش عارفة أقولك أيه على الكلام الحلو ده كنتي وحشاني ووحشني الشغل معاكي ولسه عندنا حكايات كتير لازم نخلصها".

وظهرتا الفناناتان بملابس كاجوال بدون مكياج، وكان آخر عمل فني للفنانة بشرى، مسلسل "عوالم خفية".