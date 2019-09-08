صور.. منة فضالي تشارك متابعيها بنصائح عن النضج: ابتعد عن من يهدد راحتك

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من الصور الجديدة لها، لكن في هذه المرة تحدثت من خلالها عن النضج.

فعلقت الفنانة منة فضالي، على الصور التي ظهرت من خلالها وهي تتناول وجبة الفطور، إذ قالت: "النضج تعلم الابتعاد عن الأشخاص والمواقف التي تهدد راحة البال أو احترام الذات أو القيم أو الأخلاق أو تقديرك لذاتك".

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وتلقت منة فضالي، على نصائحها تعليقات متابعيها: "ضحكتك مصدر تفائل"، "صباح الفل والجمال على عيونك"، "قمر السينما يا جدعان".

ويذكر أن الفنانة منة فضالي، تشارك في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، وهو من بطولة منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، ‏وسيناريو وحوار محمد ‏رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز‎.‎