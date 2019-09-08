"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي هيفاء وهبي"

استطاعت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لفت نظر الجماهير واستقطاب عدد كبير من المتابعين لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال جمالها وإطلالاتها الدائمة التي تظهر بها.

نشرت زينب، صورة لها عبر "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود، وأرفقت تعليقًا على الصورة موجهة تساؤلًا للمتابعين قائلةً: "شو حبيتوا أكتر شيء، أنا برأيي الابتسامة بتكفي بلا تهور بلا قص بلا صبغ".

تفاعل عدد كبير من المتابعين، مع إطلالتها وحصدت الصورة قرابة الـ7 الأف تسجيل إعجاب، في فترة وجيزة، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان من أبرزها: "الملاك زينب لون شعرك بيجنن لا تغيريه وحبيت الابتسامة حتى بالفلتر طلعت خجولة، أي والله الابتسامة ولونها تاخد العقل عليك ربي يحفظك، ما حبيت بتقلد مكياج هيفاء وهبي وتحاول تتشبه فيها خلي لك شخصيتك وشكلك الخاص فيك".

قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي

قصة هيفاء وهبي بدأت مع ابنتها منذ 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح لها قديم، كان ذلك في العام 1993، لا تجمعهما صورا كثيرة، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

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كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول إفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي، بدأت وهي في عمرها الصغير تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت الأضواء نظر هيفاء وهبي حينها، فقررت أن تتجه صوبها، خيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، اختارت هيفاء الأضواء، هربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.

التنازل عن حضانة زينب

سنوات عدة أخذتها هيفاء كي تتمكن من الطلاق، وكي تحصل على ما ترغب به، دفعت ثمن ذلك كبيرا، فكان عليها أن توقع على أوراق التنازل عن حضانة ابنتها وعن حقوقها فيها، ولم تكن تعلم بحسب روايتها أن التوقيع على تلك الأوراق يشمل عدم رؤية ابنتها مطلقا.

كانت أول الأنباء عن زواج هيفاء وهبي من قبل وبأن لديها أبنة بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الجنوب، والتي فازت فيها باللقب بالفعل، ولكنه سحب منها بعدها مباشرة، بسبب أن هيفاء وهبي كانت متزوجة ولديها ابنة من الزواج السابق، ومن هنا انتشرت أنباء عن ابنتها وزوجها.