آخرها قبل الفرح بأيام.. مواقف جمعت بين هنا الزاهد وشقيقتها فرح: الصديقة والدعم والسند

"ليس هناك صديقة أفضل من شقيقتي"، عبارة أعلنت من خلالها الفنانة هنا الزاهد، عن مدى حبها وعمق صداقتها بينها وبين شقيقتها فرح، وذلك من خلال نشر صورة لهن، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل حفل زفافها بأيام، والمقرر عقده الأربعاء، 11 سبتمبر.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشيد فيها هنا، بشقيقتها فرح، فقد ظهرتا في أكثر من مناسبة برفقة بعضهن البعض، والتي تسعى هنا لوصف عمق العلاقة التي تجمع بينها وبين شقيقتها في أكثر من مرة على السوشيال ميديا.

ورصد "هُن" المواقف التي ظهرتا فيها الشقيقتين يساندن بعضهن البعض.

تشابة كبير في الملامح والطباع، يجمع بين الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح، والذي بدا واضحًا حينما ينشرون صورهن برفقة بعضهن البعض، عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، فهن لديهن نفس العينين الزرقاء، ونفس لون البشرة والشعر.

الدعم والسند

"الداعمة الأولى التي أراها أينما أذهب، الشتاء مقابل الصيف"، هكذا وصفت الفنانة هنا الزاهد، شقيقتها فرح والتي تعتبر بمثابة يد العون التي تقدم لها، أينما سارت في شتى الأمور والمواقف، من خلال نشر صورة تجمعهم ببعضهن البعض، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"،.

Advertisements

صديقتي المقربة

تحاول هنا ترجمة وإظهار الحب لشقيقتها "فرح"، من خلال نشر الصور التي تجمع بينهن عبر صفحات السوشيال ميديا، وكشفت هنا عن صديقتها المقربة، في منشور لها خلال يناير من العام الحالي، وقالت: "لم أسع مطلقا إلى أن تكون لي صديقة مقربة لأننى بالفعل لدى صديقة واحدة وهي شقيقتي فرح".

وكانت حلت الشقيقتين، هنا وفرح، في برنامج "معكم"، مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في فبراير من العام الماضي، وتحدثت كل منهم عن العلاقة القوية التي تجمعهم، وتفاصيل حياتهم الشخصية والعاطفية، ووجه الشبه الكبير بينهما.

وكان أعلن الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، موعد زفافهم من خلال بطاقة دعوة بسيطة مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب، إضافة لكلمات بسيطة، حيث من المقرر إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة"، وذلك في 11 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر، أنَه جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، علشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".