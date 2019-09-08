دراسة توضح خطورة الهواتف الذكية على السيدات

أكدت دارسة حديثة أن استخدام الهواتف الذكية يسبب اصابة النساء بألم العنق أكثر من الرجال، وذلك لأن الأجهزة الإلكترونية تجعل المرأة تحني رأسها إلى أسفل، في حين أن رأس الرجل ينحني بشكل أقل لأن عنقه أطول مما يجعل الضرر أقل.

وأوضحت الدراسة بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرجل يميل إلى ثني عنقه، بحيث يلتقي رأسه بعموده الفقري، في حين أن المرأة تنظر إلى أسفل نحو الصدر، وتلوح رأسها بشكل أكثر.

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وللتعرف على كيفية تأثير الأجهزة الإلكترونية على العنق، استخدم الباحثون الأشعة السينية لـ 10 نساء و 12 رجلاً أثناء استخدامهم لجهاز لوحي في خمس وظائف مختلفة، ولم يظهر الرجال والنساء أي اختلاف في حركات العنق، عند التحديق للأمام مباشرة في جهاز لوحي بين أيديهم.

ولكن أظهرت الأشعة فرقًا عندما جلس الناس في وضع مستقيم أو انحنوا للأمام عند 15 أو 30 درجة.

ونصح القائمون على الدراسة النساء بمحاولة تعديل هذه الوضعية خلال استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية.