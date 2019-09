"جيريمي سكوت" يحيي طبعات الثمانينيات في مجموعته لربيع 2020.. هل بالغ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم الأمريكي جيريمي سكوت تشكيلته الجديدة لموسم ربيع 2020 في اليوم الأول من أسبوع الموضة في نيويورك، حيث أحيا قصات الشعر المنتفخة والتصاميم المعدنية، وقد استوحى تشكيلته من مصادر مختلفة كأسلوب دافيد لي روث نجم فرقة الروك فان هالين، وفيلمي Jem and the Holograms و The Misfits.

واستحضر سكوت في مجموعته صيحات الثمانينيات إلى جانب طابع الروك إند رول والخيال العلمي، وطغى على التشكيلة طابع الغرابة والجرأة كالعادة، فبرزت بدلات مكونة من بناطيل الليغينغز وتوب مطابق، مصنوعة من بناطيل الثونغ الحريرية الداخلية بظلال النيون، إلى جانب قطع الدنيم كالبناطيل والتنانير والسترات والفساتين القصيرة المصنوعة من الدنيم المغسول والمزينة ببقع باتشوورك معدنية.

وتضمنت المجموعة أيضًا التنانير الجلدية المزينة بالأهداب بطابع الويسترن منسقة مع بنطلون الليغينغز بطبعة الحمار الوحشي، وشورتات سبانديكس منسقة مع معاطف الذيل، والفساتين القصيرة بطبعة جلد الفهد الأخضر وأخرى بظلال ميتاليكية لامعة، وبدلات الخياطة الراقية الواسعة بطبعة استوائية منسقة مع تيشرتات مطبعة بطبعة الأمواج.

وبرزت بعض الحرفية العالية في المجموعة، على شكل فساتين قصيرة مبطنة بأكتاف منتفخة وقصة البيبلوم، مزينة بالأزهار، إلى جانب الفساتين والقمصان المصنوعة من قصاصات بريدية متسلسلة متعددة الالوان.

أما بالنسبة للإكسسوارات، انصب اهتمام المصمم على أحذية البوت بمختلف أنماطها، فبرزت مجموعة متنوعة من البوتات المعدنية الملونة معظمها فوق الركبة بظلال بارزة.