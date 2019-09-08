كيت سبيد لربيع 2020.. أقمشة متنوّعة، حقائب أيقونيّة وأحذية مسطّحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافت علامة كيت سبيد نيويورك عرض مجموعتها الجديدة لربيع 2020 صباح السبت، في حديقة "Elizabeth Street" المُشمسة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، بعيدًا عن المشاكل الحالية التي تواجه الشّركة الأم "Tapestry، Inc" التي أعلنت استقالة الرّئيس التنفيذيّ فكتور لويس يوم الأربعاء الماضي.

واستعانت المديرة الإبداعيّة نيكولا غلاس بأشهر الشخصيّات الصديقة للعلامة للمشاركة في العرض بما في ذلك Grace Elizabeth و Indira Scott و Karen Elson إلى جانب الوجه الإعلانيّ كارلي سكورتينو، ونجمتي ستايل الشارع مولي وريس بلوتشتاين، والكاتبة المنسّقة كيمبرلي درو والممثلة ديبي مازار وابنتها إيفيلينا.

وطغى على المجموعة الطابع العمليّ، حيث صرّحت المصمّمة نيكولا غلاس في كواليس العرض أنّها مُستوحاة من "رحلات السفاري في المدينة"، التي تنعكس في ظلال الأخضر العسكري والكاكي في المجموعة، وكذلك اللمسات العسكريّة.

كما شملت المجموعة على معاطف الترانش إلى جانب بدلات السفاري في أقمشة متنوّعة كالجلد، والكتان، والدانتيل.

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وقدمت المصمّمة القطع المطبعة في تشكيلتها، خصوصًا بطبعة الأزهار كبيرة الحجم وترتكز على ألوان غير متوقّعة، مثل البرتقالي المُحترق وظلال الأخضر من سبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب القطع الأساسية بظلالها المحايدة، هذه القطع يمكن تنسيقها بسهولة مع قطع من مجموعة خريف 2019 للعلامة التجارية بألوان متشابهة. كما تضمّنت قطع الكروشيه الجريئة.

أما بالنسبة للإكسسوارات، حافظت المصمّمة على النظرة الفنية التي احتضنتها بثبات منذ تبنيها المنصب الإبداعي في ربيع 2019، وقدّمت حقيبتها الأيقونية "turnlock" مصنوعة من الجلد والخوص، وزينت حقيبة توت ضخمة بطبعة سبيد التي ابتكرتها في مجموعتها الأولى.

وتمّ تنسيق معظم الإطلالات مع الصنادل المسطّحة إما بنعال من الخشب أو المطاط، معظمها أتت مُزيّنة بالأزهار وتطريزات النباتات.