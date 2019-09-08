جي جي حديد تتواجد في الصفوف الأولى لعرض أزياء "جيرمي سكوت" في نيويورك

تواجدت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بالصفوف الأولى لعرض أزياء Jeremy Scott، الذى أقيم ضمن فعاليات " New York Fashion Week " أسبوع الموضة فى نيويورك عام 2019، وكان بصحبة جي جي صديقتها النجمة والسوبر موديل إيرينا شايك الصديقة السابقة لنجم هوليوود الشهير برادلي كوبر.

ظهرت جي جي حديد وإيرينا شايك خلال تبادلهن أطراف الحديث قبل بدء عرض الأزياء الذي حضره الكثير من المشاهير.

كما حرصت النجمة العالمية هيدى كلوم ذات الـ46 عامًا التواجد بالعرض وكان بصحبتها زوجها توك كوليتز البالغ من العمر 29 عامًا.



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