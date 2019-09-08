احذر إعطاء طفلك الأدوية باستخدام ملعقة الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب؛ نظرا لأنها ترفع خطر تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.

لذا تنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق بالدواء. وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء دافئ فور استخدامها، كيلا تتعرض الفتحة للالتصاق.

وبشكل عام، ينبغي رج أدوية الشراب جيدا قبل تعاطيها، كي يتم توزيع الماد الفعالة بشكل متساوٍ.