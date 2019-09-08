لزيارة قريبة في أدغال إفريقيا.. 5 نصائح لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - مصرواي-

تعتبر إفريقيا من أكثر القارات التي تحتوي علي محميات ومنابع مياه طبيعية مما يجعلها وجهة مميزة خصوصاً لتواجد أكبر عدد من الحيوانات البرية لها، ويشهد معبر نهر مارا العظيم في كينيا سنويا أكبر هجرة للحيوانات البرية على الإطلاق من تنزانيا إلى كينيا.

فإذا كنت تخطط لعطلة في إفريقيا عن قريب إليك 5 نصائح مهمة اتباعها، بحسب ما نشر على موقع "CNN"العربية:

1- حافظ على صحتك

من الشائع جداً أن يصادف المسافرون أثناء رحلتهم أمراضاً لا توجد أو يندر وجودها في البلاد التي يعيشون فيها. ولذلك ينبغي التأكد من المتطلبات قبل السفر، ففي كينيا تنتشر بعض الأمراض مثل الحمى الصفراء. لذلك تأكد من تلقي التطعيم في مركز متخصص قبل أسبوعين من الرحلة. بعد الحصول على التطعيم، ستتلقى "بطاقة صفراء" موقعة ومختومة، والمعروفة باسم شهادة التطعيم الدولية والتي قد تشترط لدخول بعض البلدان.

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2- نظرًا لأن الحمى الصفراء والأمراض الأخرى مثل الملاريا تنتشر عن طريق لسعات البعوض الحامل للعدوى، فيجب أن تتخذ تدابير لمنع لدغات البعوض من خلال استخدام طارد الحشرات.

3- إذا كنت مسافرًا على متن رحلة داخلية في كينيا، فقد تواجه قيودًا صارمة على وزن الأمتعة المسموح لك باصطحابها إلى مقصورة الطائرة. يجب الالتزام بحدود الوزن والحجم المعمول بها ويتعين ألا يزيد الوزن عن 15 كيلوغراما بما في ذلك الأمتعة اليدوية.

4- ولا تنسى القبعة والنظارات الشمسية والحذاء المخصص للسفاري القادر على تحمل مشقات الرحلة، بالإضافة إلى الملابس المريحة مثل بناطيل السفاري والقمصان التي يجب اختيارها علماً بأن بعض الألوان الغامقة قد تجذب ذباب تسي تسي الأفريقي.

5- التأكد من أخذ منظار من نوعية جيدة وخفيفة الوزن لتتمكنوا من مشاهدة الأحداث الشيقة في الأدغال.