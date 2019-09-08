لساندوتش الفطار.. إليكِ طريقة عمل "مربى الفراولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: إذا كنتِ في حيرة يومية عند اختيار وجبة الإفطار.. فإليك وصفة عمل مربى فراولة كوجبة سريعة، حسبما جاء على موقع "كوكباد": • مقادير مربى الفراولة: - كيلو فراولة - نصف كيلو مربى - سكر - عودان من القرفة. Advertisements - بشْر برتقالة. - ملعقة كبيرة عصير ليمون. - شريحتان من توست أبيض محمص. • طريقة تحضير مربى فراولة: - تخلط المكونات على نار الفراولة مع السكر وبشْر البرتقال والقرفة وعصير الليمون، يترك الخليط على النار حتى النضج. - تزين وتقدم أو تحفظ في برطمان نظيف جاف بالثلاجة. - ويقدم في الساندوتشات.

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