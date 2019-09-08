كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - يتطلب مكياج البشرة الدهنية الأخذ بالاعتبار بعض الخطوات المهمة جداً، التي تجعل المكياج ثابتاً طوال اليوم، وبالتالي الحفاظ على إطلالة أنيقة لوقت أطول، نظراً الى أن هذا النوع من البشرة يفرز كميات زائدة من الدهون والزيوت، مما يتسبب بفساد المكياج وسيلانه. إلا أن الخبر السار، هو أن هناك روتيناً خاصاً لمكياج البشرة الدهنية يضمن لك مكياجاً أنيقاً وثابتاً.

فإن كنت تمتلكين بشرة دهنية، سنقدم لك في ما يلي طريقة تطبيق مكياج ناعم للبشرة الدهنية يدوم لساعات طويلة.



تنظيف وترطيب البشرة

احرصي على تنظيف بشرة وجهك بماء ميسيلار. ننصحك بتجربةL’Oréal Paris Micellar Cleansing Water Complete Cleanser ، من خلال وضعه على قطعة قطنية ومسح وجهك به، حيث يشتمل على جزيئات زيتية صغيرة تعمل كالمغناطيس، فتزيل الأوساخ والزيوت والغبار وكافة الشوائب عن سطح البشرة، من دون الحاجة الى تشطيف الوجه بالماء الطبيعي. بعدها، قومي بترطيب بشرتك بالكريم المرطب الملائم للبشرة الدهنية، ننصحك في هذا الإطار بكريم L’Oréal Paris Hydra Genius Daily Liquid Care، فهو يحتوي على حمض الهيالورونيك وماء الألوفيرا، التي توفر الترطيب اللازم للبشرة من دون أن تجعل مظهرها لامعاً.

L’Oréal Paris Hydra Genius Daily Liquid Care



تغطية بشرة ثابتة

لتجنب سيلان المكياج بعد وقت قصير من وضعه، طبقي في البداية البرايمر على أنحاء الوجه كافة، كذلك ضعي البرايمر المخصص لمنطقة حول العين، فهو ضروري لجعل مكياجك سلساً وثابتاً لمدة طويلة. من ثم، طبقي كريم الأساس بلون مطابق للون بشرتك، لكن تجنبي استخدام كريمات الأساس ذات التركيبة اللامعة أو الغنية بالزيوت، واحرصي على استعمال تلك التي تتميز بتركيبتها الخفيفة ذات التغطية الخفيفة الى المتوسطة. بعدها، طبقي الكونسيلر تحت العين، مع الحرص على أن يكون بتركيبة مقاومة للماء. من ثم، طبقي الباودر، على أن تختاريه بتركيبة غير لامعة وخالية من الزيوت، وضعي لمسة خفيفة من البلاش على عظمتي الخدين.

مكياج ناعم للبشرة الدهنية



مكياج العيون والشفاه

قومي بتطبيق ظل العين الوردي وسط الجفن العلوي، وظل العين البنفسجي الداكن عند زاويتي العين الداخليّة والخارجيّة، واحرصي على مزج ظلال العيون، بحيث تبدو متداخلة ومتناسقة بشكل أنيق ومتقن. من ثم، طبقي الأيلاينر الأسود على طول الرمش العلوي. وبواسطة الكحل الأسود، ارسمي خطاً عند منبت الرموش السفليّة، وظلليها بظل العين الوردي نفسه الذي استخدمته على الرمش العلوي. ولا تنسي وضع طبقات عدة من الماسكارا لتطويل وتكثيف الرموش. ولطلة مكتملة، طبقي أحمر الشفاه بتدرجات الوردي أو النيود.

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