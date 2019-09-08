لاطلالة التوربان : مكياج ناعم وايلاينر مجنح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - تحتاج اطلالة التوربان تجانساً وتناسقاً بالألوان بين اعتماد لون التوربان , المكياج المناسب لاطلالتك والملابس المختارة لذلك اليوم . لذلك اليك مكياج ناعم يمكن تطبيقه مع توربان من اللون النيود أو البنّي .

لتطبيق المكياج تحتاجين إلى:

-قلم كحل أسود جافّ وأيلاينر أسود سائل .

-ماسكرا.

-بودرة خدود باللون البيج القاتم . Advertisements

-أحمر شفاه باللون البني القاتم القوي.

-ظلال عيون باللون البيج غير اللامع.

-أساس وجه مناسب للون وجهك . أشكال العيون وطريقة وضع المكياج

كيفية تطبيق المكياج الدخاني :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون البيج على العين.

-ارسمي عينيك بالكحل الجاف، إذا كنت تخشين الوقوع في الخطأ عند رسم العين. وبعدها، ارسمي فوق الكحل بـ الأيلاينر.

-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .

- طبّقي أحمر الشفاه بشكل قوي لإطلالة قوية. تابعي أيضاً: طريقة دمج الكونتور...بشكل مبسط للمبتدئات بالفيديو : تعلمي خطوات الكونتورينغ المناسب لاطلالة الحجاب أجدد مستحضرات الكونتورينغ ونحت الوجه

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