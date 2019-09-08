كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - تهتم طالبات الجامعة كثيراً بأناقتهن، فيسعين الى الحصول على إطلالة متكاملة بكل المقاييس، من المكياج وصولاً الى طلاء الأظافر. فإن كنت تفتشين عن ألوان مناكير تناسب طالبات الجامعة، وتتلاءم مع عمرك وأسلوب ملابسك، سنقدم لك في ما يلي، أفضل ألوان طلاء الأظافر لبنات الجامعة، والتي ستمنحك إطلالة هادئة وراقية.



الرمادي الهادئ

يعد المناكير الرمادي أحد الألوان المثالية لبنات الجامعة، فهو لون هادئ وناعم يضفي على الأظافر مظهراً أنيقاً بعيداً عن المبالغة، إضافة الى أنه يشعرهن بالراحة والهدوء. ننصحك باستخدام طلاء الأظافر الرمادي من علامة Essie لتحصلي على أفضل مناكير رمادي لطالبات الجامعة.

مناكير رمادي



الوردي

إن المناكير الوردي هو أحد أفضل خيارات ألوان طلاء الأظافر لطالبات الجامعة، حيث يمنح الأظافر لمسة في غاية الرقي والنعومة، إضافة الى أنه يناسب جميع ألوان البشرة دون استثناء، ويتلاءم مع عمر بنات الجامعة. بإمكانك اعتماد المناكير الوردي من علامة Essie.

مناكير وردي من Essie



الأبيض

من المعروف أن اللون الأبيض يناسب كثيراً الفتيات، لا سيما بنات الجامعة، فهو لون شبابي هادئ ويتلاءم مع ألوان الملابس المختلفة، لذلك لا تترددي في اعتماده، فهو يضفي على أظافرك رقياً وأناقة. ننصحك بتجربة Butter London Cotton Buds.

مناكير أبيض



النيود

يعد النيود أحد ألوان المناكير الرائجة في شكل كبير بين الفتيات والنساء، لذلك لا تترددي في اعتماده خلال دراستك الجامعية لهذه السنة، فهو لون هادئ يلائم سنك، ويتماشى مع كافة ألوان البشرة. ننصحك بتجربة المناكير النيود من علامة Deborah Lippmann.

مناكير نيود من Deborah Lippmann



اللافندر

لقد أصبح معروفاً أن لون اللافندر هو أحد أكثر الألوان رواجاً في عالم الجمال، لذلك إن كنت ترغبين في إطلالة عصرية وهادئة تناسب بنات الجامعة، فلا تترددي في اعتماد مناكير بلون اللافندر، فهو سيشعرك بالنشاط والحيوية ويضفي على أظافرك لمسة مفعمة بالأنوثة. ننصحك باعتماد هذا اللون من علامة دولتشي آند غابانا.

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Dolce & Gabbana The Nail Lacquer in Lilac



الزهري الفاتح

يعد المناكير الزهري الفاتح أحد أفضل خيارات ألوان طلاء الأظافر التي يمكن لبنات الجامعة اعتمادها، حيث يبعد عنهن الملل ويشعرهن بالسعادة، كما أنه ملائم جداً لسنهن. لذلك، لا تترددي في اعتماد المناكير الزهري لإطلالة جامعية راقية. ننصحك باعتماد المناكير الزهري الفاتح من علامة Essie.

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