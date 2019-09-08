نتائج مضمونة لتبييض الأظافر الصفراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - تعاني الكثير من النساء من مشكلة الأظافر الصفراء التي تُسببها عوامل عدة.

وتتسبب هذه المشكلة بتشويه مظهر اليدين الأمر الذي يدفع بالعديد من النساء للبحث عن أفضل الطرق للتخلص منها.



إليك في ما يلي الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل لعلاج الأظافر الصفراء.

تبييض الأظافر



وصفات طبيعية



- الليمون الحامض:



يتمتع الليمون الحامض بسلسلة طويلة من المزايا والفوائد.

من أجل التخلص من إصفرار الأظافر، يمكن اللجوء إلى عصير الليمون الحامض عبر نقع الأظافر فيه لنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة.

يمكن حف الأظافر باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو الـ"بافر"، ثم يتم غسل اليدين بالماء الفاتر.

بهدف تغذية الأظافر، يتم تدليكها بكريم مرطب. يمكن تكرار الوصفة كل يوم أو ما لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً.





- ماء الأوكسجين:



يساهم ماء الأوكسجين في تبييض الأظافر، إنما يجب أن يستخدم النوع الذي يتمتع بتركيز 3% فقط.

توضع ثلاث ملاعق من ماء الأوكسجين في نصف كوب من الماء.

تنقع الأظافر المصفرّة فيها وتنظف باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

تنظيف الأظافر



خلطات سهلة



الباكينغ صودا:



تمزج ثلاث ملاعق من الباكينغ صودا مع ملعقة من ماء الأوكسجين.

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تبلل قطنة بهذا المزيج وتمرر على الأظافر.

تترك على الأظافر نحو 5 دقائق، قبل أن تغسل بالمياه.

تكرّر هذه العملية كل بضعة أسابيع.



زيت الشاي:



يمكن استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج إصفرار الأظافر.

يوضع زيت شجرة الشاي على الأظافر المصفرّة باستخدام قطعة من القطن ثم تترك دقائق، قبل أن تغسل بالماء الفاتر.

يمكن تكرار العملية مرتين يوميا.





خلّ التفاح:



يحتوي خلّ التفاح على حمض الماليك وحمض الخليك، مما يساعد في تقليل تلوّن الأظافر.

يمزج نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء الفاتر.

تنقع الأظافر في هذا المزيج مدة 20 دقيقة.

تكرر العملية ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا.



قشر البرتقال



يحتوي قشر البرتقال على الفيتامين سي، مما يجعله حلاً مثالياً للتخلص من إصفرار الأظافر.

تفرك الأظافر بقشر البرتقال مرتين الى ثلاث يوميا.

بعد تكرار العملية طوال أسابيع ستلاحظين الفرق.

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