فيديو.. ولية أمر طالبة تسخر من قائمة "سبلايز": ده شغل شعوذة

ورقة تحوي داخلها قائمة طويلة من الطلبات يطلق عليها "سبلايز"، عبء مادي يحمله أولياء الأمور على عاتقهم، وعبرت عن تلك المعاناة ولية أمر من خلال فيديو فكاهي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تحدثت فيه عن معاناة أولياء الأمور مع "سبلايز"، كل عام وقائمة الطلبات الغريبة التي لا يستخدمها الطلاب طيلة العام، وقالت بشكل ساخر: "مينفعش مرضى الضغط والسكر أو أي أمراض مزمنة يتفرجوا على الفيديو ده بسبب الكميات والطلبات الغريبة".

وتفاعل أولياء الأمور مع الفيديو، حيث علقت ولية أمر: "نسيتي ورق الـ A4، بتاع التصوير بيطلبوا منها 3 أو 4"، وقالت ولية أمر أخرى: "أنا لو وريتك سبلايز عيالي هتبكي طالبين منهم فخار"، وذكرت أخرى: أحب أقولك أول مرة أجيب الطلبات مكنتش فاهمة هما عايزين ايه قالولي روحي المكتبة وهما هيصرفوهالك زي الأدوية طلبات عجيبة فوم سادة وجليتر وكانسون وأقلام سبورة وألوان صلصال ورملة سحرية".