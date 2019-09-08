فيديو.. رقصة جديدة لـ كنزي عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها

نشرت كنزي عمرو دياب، ابنة "الهضبة"، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تتمرن على إحدى الرقصات.

مقطع الفيديو القصير الذي نشرته "كنزي" لم ترفقه بتعليق لها، كما أنه لم يتعدى الدقيقة الواحدة، فظهرت برفقة فتاة أخرى وهما يتدربان على الرقصة الجديدة بلياقة عالية.

تلقت "كنزي" العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بحركاتها، كانت في المقدمة شقيقتها "جنا" التي علقت لها بـ"إيموشن" تشجيع لها، كما جاءت باقي التعليقات: "لطيفة كنزي" "عمري بنات عمرو دياب" "مدهشة".

واعتادت الشقيقتان كنزي وجنا على مشاركة متابعيهما عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا" بنشر صورهن أثناء قضائهن الإجازة أو فيديوهات جديدة لهن.