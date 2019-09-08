بينها اللحوم والقرنبيط.. تعرف على الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة للجسم

تؤثر الأطعمة التي يتناولها الإنسان على رائحة جسده لدرجة أن تلغي فعالية مزيل العرق الذي يستخدمه، وتأتي اللحوم في الدرجة الأولى وذلك بسبب بطء هضمها، فتمتص الأمعاء المنتجات البروتينية لتنتقل إلى الدم والعروق، وهناك تختلط مع البكتيريا ما يسبب رائحة الجسم، وذلك بحسب دراسة شملت النساء وأظهرت نتائجها أن رائحة جسم النباتيين ألطف من غيرهم ممن يتناولون اللحوم بشكل كثيف.

وذكر "موقع "آيف رو" الروسي، نقلًا عن الطبيبة والمذيعة التلفزيونية إيرينا بيرشينا، أنه يمكن تجنب زيادة رائحة العرق أو تقليل التعرق بشكل عام بالاقتصار على أكل اللحم مرتين في الأسبوع، كما يمكن التخلص من الآثار السلبية هذه باستخدام كمية كبيرة من الأعشاب الطازجة أو الحنطة السوداء.

ولم تعتبر اللحوم فقط هي المسؤولة عن ذلك، إذ أن بعض الخضروات تبعث روائح كريهة مثل القرنبيط والملفوف بأنواعه والهليون، حيث تنبعث من هذه الخضراوات غازات أثناء عملية الهضم، ما يؤدي إلى صدور رائحة الكبريت أو الأمونيا، ونصحت بيرشينا بعد هذه الخضراوات بتناول التفاح والحمضيات.

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وذكرت "بيرشينا" أن بعض الناس تنبعث منهم رائحة السمك بسبب زيادة الكولين (فيتامين ب4) الموجود في بعض أنواع السمك مثل السلمون المرقط والتونة، ويمكن التخلص من هذه الرائحة عن طريق المكسرات عبر إضافتها إلى الصلصة أو كنوع من المقبلات إلى جانب السمك.

ونصح الكتاب بأن يتم الابتعاد عن عدد من التوابل مثل الكمون والكاري بسبب احتوائها على الكبريت، فهي بمجرد دخولها إلى الدم تخرج المركبات مع التنفس وتعطي الجسم رائحة حموضة.

ومن أجل الحصول على رائحة لطيفة للجسم، يجب أن تشرب مع الطعام ليس القهوة أو الشاي الحلو، بل مغلي النعناع أو المريمية أو المليسة أو ما شابه.