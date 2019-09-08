أحمد حسن وزينب "عرض مستمر" بصحبة ابنتهما: رجعنا مصر وهنخربها

على كرسي متحرك، من مطار بالي في أندونيسيا، بدأ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، تصوير مقطع فيديو جديد، معلنين من خلاله انتهاء جولتهم السياحية التي استمرت قرابة الـ3 أسابيع، وعودتهم للأراضي المصرية.

"أخيرا رجعنا مصر وشوفنا بنتنا آيلين.. لحظات مؤثرة"، كان هو عنوان المادة المصورة الجديدة التي ظهرا خلاله يوثقان رحلة عودتهم من مطار بالي، مرورًا بتواجدهما في الطائرة، حتى رجوعهما لمصر ووصولهما لمنزلهما ورؤية ابنتهما "أيلين"، على مدار 14 دقيقة.

استقبل الثنائي رضيعتهم بالقبلات والأحضان، وأعلن حسن خلال مقطع الفيديو المصور عن نيته في إظهار أيلين، في فيديوهات أخرى، حيث قال: "مش هنسافر من غيرها تاني، وهندلعها وهنعملها فوتوسيشن والسبوع، وحفلة وهنطلعها في فيديوهات وهنخرب الدنيا"، وجاء ذلك بالرغم من البلاغات والتهم التي تقدم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهم بالإساءة لطفلتهما حديثة الولادة، وهو الأمر الذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

وحقق مقطع الفيديو المصور ما يقرب من مليون و837 ألف مشاهدة، متخطيًا الـ9 آلاف تعليق فور نشره عبر قناتهم الرسمية على موقع "يوتيوب".

كان من أبرز التعليقات التي قالها الرواد: "بنتكم عسل ما شاء الله ياريت تكونوا خدتوا درس من التعليقات وترجعوا زى الأول ونتبعكم ونحبكم زي الأول، إنت إزاي سيباها كده مفروض إن دي بنتك مش إنتي الداده بتعتها إزاي تسبيها لوحدها كدة، اهتم ببيتك وبنتك ودراستك واعمل بالفلوس اللي عملتها مشروع وكفياك بقى لأن افتكر إن مصداقيتك خلاص وربنا يوفقكم".

وكان قد ودع الثنائي طفلتهما، في 10 أغسطس الماضي، بمقطع فيديو جديد، شاركاه عبر قناتهما على يوتيوب، لتوثيق لحظات سفرهما إلى دبي.

وأظهر المقطع، الثنائي، وهما يودعان رضيعتهما، ليتركوها وحدها بالمنزل رفقة جدتها، خلال فترة سفرهما إلى الخارج.

وقال أحمد حسن، إنه سيترك الرضيعة مع جدتها، لتتولى رعايتها، طيلة هذه المدة، قائلًا: "الناس اللي هتقول مين هيأكلها ويرضعها، البنت بترضع صناعي مش طبيعي، عشان زينب عندها مشاكل صحية".

وعلى الجانب الآخر، ظهرت "زينب" وهي تبكي لفراق ابنتها.

أحمد حسن وزينب يغادران مصر

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له مع زوجته زينب داخل المطار، الصور تبعتها صور أخرى في الطائرة وهما يتناولان الطعام، وللحظة وصولهما إلى الإمارات، مشيرين إلى أبراج "خليفة": "خلاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبي.. كم هذا منظر جميل".

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هنطلع لبنتنا جواز سفر

على الرغم من ترك الثنائي لابنتهما، إلا أنهما سبق وأن أعلنا مؤخرًا أنهما يستخرجان لها جواز سفر، لترافقهما، وذلك خلال مقطع فيديو جديد، رصد طريقهما إلى الوحدة الصحية، لتطعيمها، واستخراج شهادة ميلادها.

وقالت زينب خلال المقطع: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها، عشان أحمد هيطلع لها جواز السفر، لأنه واعدنا بجولة سياحية برة مصر، وكنا مستنيين إيلين".

بلاغ ضد الثنائي بسبب الرضيعة

وسبق وأن أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس حرر بلاغًا، للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

ومؤخرًا أثارا الثنائي جدلًا واسعًا بسبب مقطعين قاموا بتصويرهما داخل غرفة نومهما، وبحوض السباحة الخاص بغرفتهما، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات ضدهما، حتى تقدم بعض المُحامين ببلاغات ودعاوى قضائية ضدهما بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

فيديو من داخل غرفة النوم

شارك أحمد حسن مُتابعيه، مؤخرًا بمقطع فيديو من داخل غُرفة نومهما، خلال قضائهما العطلة الصيفية في "بالي"، عبر حسابه على "إنستجرام".

وأظهر الفيديو الثنائي وهما نائمين على السرير بملابس النوم، إذ ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي من الستان، في حين ظهر أحمد حسن، بـ"تيشيرت وشورت".

وتضمن المقطع لحظة استيقاظ الثنائي ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا، وعلق "حسن" على المقطع قائلًا: "شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا".

الفيديو الذي نشره حسن آثار انتقاد كثيرين، إذ علق أحدهم عليه قائلا: "إنت مصوّر مراتك وهي نايمة؟".

مصارعة بالبيسين

أثار مقطع آخر تعدى 20 دقيقة العديد من الجدل والانتقادات، بعد أن شارك الثنائي متابعيهما بفيديو آخر، وهما يلعبان مصارعة حُرة داخل حوض الاستحمام الخاص بغرفتهما، وبمشاركة شقيق الأول الذي اعتاد الظهور معهما مؤخرًا.

وتضمن المقطع العديد من اللقطات التي يحمل فيها "أحمد حسن" زوجته بشكل وصفه الرواد بأنّه "غير لائق ومُبالغ فيه".

بلاغات ضد الثنائي بسبب نشر الفعل الفاضح

المقاطع التي نشرها الثنائي أثارت انتقادات كثيرة، ليست على مستوى المتابعين فقط، بل ورجال القانون أيضا، إذ تقدّم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الزوجين، مطالبا بالتحقيق معهما بتهمة ارتكاب جريمة الفعل الفاضح ونشر الفسق والفاحشة، وقال في دعواه: "الفيديوهات الأخيرة تتضمن فعلا فاضحا بخلاف نشر الفسق والفاحشة في المجتمع".

وعلى جانب آخر، رفع المحامي أيمن محفوظ دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالب فيها بحجب قناة الثنائي، وإلزام القضاء لوزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجب القناة، لما تنشره من مقاطع ومشاهد فاضحة.

وقال المحامي في إنذاره الذي حمل رقم 18978 لهيئة قضايا الدولة، وأرسله لوزير الاتصالات، إنّ "قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أثارت ردود أفعال غاضبة من المصريين بعمل مقاطع للتكسب من اليوتيوب، أقل ما يقال عنها إنّها تسيء لمصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة".