الامارات | الملعقة المنزلية وتعاطي أدوية الشراب.. نصيحة مهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الملعقة المنزلية وتعاطي أدوية الشراب.. نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «أبوتيكن أومشاو» أن الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب؛ نظراً لأنها ترفع خطر تعاطي جرعة زائدة، خصوصاً مع المضادات الحيوية والمسكنات.

وتنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق بالدواء. وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء دافئ فور استخدامها، كي لا تتعرض الفتحة للالتصاق.

وبشكل عام ينبغي رج أدوية الشراب جيداً قبل تعاطيها، كي يتم توزيع الماد الفعالة بشكل متساو.

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