إيه الجريمة لما تلبس شورت؟.. دعم أحمد سلامة لابنته لا يتوقف: ركزوا مع الموهبة

دائما ما يقف بجوار ابنته رافضا التدخل في حياها أو طريقة اختيار ملابسها التي يراها البعض بالجريئة، وفي كل هجوم يطال صغيرته يتصدى له مدافعا عنها، عن علاقة الفنان أحمد سلامة وابنته سارة نتحدث.

منذ ظهور ابنة الفنان أحمد سلامة، سارة سلامة، على التلفزيون عام 2014، في مسلسل "ابن حلال"، وأثارت جدلا واسعا بسبب ملابسها التي يعتبرها البعض "جريئة".

ومنذ هذا الوقت الذي ظهرت فيه سارة على الشاشة، يُسأل والدها أحمد سلامة خلال حواراته الصحفية والتلفزيونية عن ملابسها، ودائما يدافع عنها.

المرة الأخيرة التي تحدث فيها أحد سلامة عن ملابس ابنته سارة، كان أمس وخلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض عبر قناة TeN.

وقال سلامة إنه تعرض لهجوم شديد بسبب ارتداء ابنته سارة سلامة لـ "الهوت شورت" في أول أدوارها في مسلسل "ابن حلال"، مضيفا أن سارة كانت لا تزال في سن صغيرة ولا تدرك ما تفعله، و"الاستايلست" هو من طلب منها ارتداء "الهوت شورت".

وعبّر عن حزنه الشديد مما أسماه "عصر تصيد الأخطاء" الذي أصبحنا نعيش فيه الآن، مشيرا إلى أن الانتقادات أصبحت فجة.

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في حوار صحفي أجراه أحمد سلامة في يناير 2019، رفض وصف ابنته سارة بـ"الجريئة"، مضيفاً أنها مثل سائر بنات جيلها، تعيش مراحل عمرها بطبيعية، وتختار الملابس التي تناسب الأماكن التي تذهب إليها.

وأضاف، خلال الحوار، أنه لا يتدخل في ملابسها "لأنها كبُرت وأصبحت قادرة على اختيار ما يعجبها ويليق بها"، متباعا "أتمنى على كل الذين ينتقدون ملابس ابنتي أن يلتفتوا أكثر إلى موهبتها في التمثيل، لأنها بحق قدّمت أدواراً مهمة في أعمالها، وأثبتت من خلالها أنها موهوبة".

عام 2017، وتحديدا في شهر سبتمبر، استضاف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا​" الذي يعرض عبر قناة cbc، الفنان ​أحمد سلامة، وخلال اللقاء تطرق إلى الدفاع عن ملابس ابنته.

وقال سلامة عن ملابس ابنته التي يصفها البعض بـ"الجريئة"، إنه أمر طبيعي، ودافع عن ابنته لارتدائها "الهوت شورت" قائلا: "إيه المشكلة وإيه الجريمة لما تلبس شورت، طالما هو في كل مكان؟".

وأضاف أنه لو كانت لديه أي ملاحظات على عمل سارة، فستكون ملاحظات فنية، مشيرا إلى أنها لو ركزت على عملها فسوف تصبح من أهم الممثلات في مصر.