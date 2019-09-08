أخصائية نفسية: التفرقة بين الأبناء قد تؤثر على حياتهم إلى الأبد

قالت الدكتورة نهى النحاس، أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، إن التفرقة بين الأبناء قد تؤثر في حياتهم إلى الأبد.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أنها ترى أثر التفرقة بين الأبناء على طلاب الجامعة ومن تجاوزوا الثلاثين من عمرهم، موضحة أن الشخص يظل يتذكر أبسط المواقف التي واجهته مع عائلته أثناء الطفولة.
وتابعت أن أثر ذلك على من تعرض للتفرقة، يكون قويا جدا إذا تعرض إلى أي تفرقة في فترة حياته العملية أو الحياتية في فترة منتصف الثلاثينات، ويكون لها رد فعل قوي عليه نفسيا.
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