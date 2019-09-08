رجل يقف في الطائرة 6 ساعات متواصلة لتنام زوجته

أقدم رجل على الوقوف لمدة 6 ساعات هي مدة رحلته كاملة داخل طائرة، لتتمكن زوجته من النوم بشكل مريح، وفي أثناء ذلك التقطت لهم صورة وتم تداولها على تويتر، لاقت الكثير من ردود الأفعال المتباينة، إذ رآها البعض صورة مبالغا فيها وسخروا منها، ورأها آخرون صورة رومانسية.

وقف الزوج 6 ساعات متواصلة ليسمح لزوجته بأن تستلقي بجسدها على المقعد الخاص به، ومقعدها، للحصول على قسط كافٍ من الراحة، ونقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية لاحظت امرأة أخرى الموقف، والتقطت صورة للرجل ونشرتها عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليها قائلة: "هذا تصرف رجل غير أناني، وقف لمدة 6 ساعات لتنام زوجته، هذا هو الحب".

لكن بعض رواد تويتر لم يوافقوها الرأي، إذ قال أحدهم: "إذا كان ذلك هو الحب فمن الأفضل أن أكون وحيدًا"، بينما علق آخر: "هذا ليس حبًا فهذه الزوجة أنانية أما الزوج فضعيف".

سخر الكثيرون من الموقف وشبهوه ببعض المواقف في تاريخ السينما، كموقف روز وجاك حين غرقت سفينة تيتانيك، ووضع أحدهم جزءا من المشهد وعلق بـ"أنانية".

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وكذّب آخرون الواقعة، إذ علق أحدهم قائلًا: "هذا كذب فهم لا يسمحون بالوقوف في الممر 5 دقائق فقط فكيف وقف 6 ساعات"، وقالت أخرى مستنكرة: "لن أحكم على زواجهما، زوجي من نوع الرجال الذي يمكنه أن يفعل مثله، لكنني لست الزوجة التي ستطلب منه هذا".

وقالت أخرى: "أعتقد أنّه يوجد أكثر من ذلك".