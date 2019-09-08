الامارات | «ناسا» لعلماء الفضاء الهنود بعد الإخفاق: شكراً.. ومودي: لقد اقتربتم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» لعلماء الفضاء الهنود بعد الإخفاق: شكراً.. ومودي: لقد اقتربتم والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس وكالة أبحاث الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن شكره للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء «إيسرو» وذلك على قيامها «بإلهام الأجيال»، على الرغم من الإخفاق الواضح لمهمة الوكالة لإرسال مختبر فضائي إلى القمر.

وقال رئيس «ناسا» جيم بريدنشتاين: إن «استكشاف الفضاء يبرز أفضل ما بداخلنا جميعاً.. حتى عندما لا تكون المهمة كما هو مخطط لها، فإن جهودنا تلهم أولئك الذين يأتون من بعدنا لمواصلة الوصول إلى النجوم».

وكانت محاولة الهند للهبوط بمختبر فضائي غير مأهول على سطح القمر قد انتهت بفشل أمس، لكن المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء صاحبة هذه المحاولة ذكرت أن معظم أهداف المهمة قد تحققت، وأن الجهود ستستمر في الاتصال بمختبرها الفضائي القمري.

وانقطع الاتصال بين المختبر فيكرام والمحطة الأرضية للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في مدينة بنجالور بجنوب الهند قبل دقائق من الهبوط المقرر للمختبر القمري في منطقة غير مستكشفة سابقاً من القمر.

وصرح رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء كيه. سيفان لقناة هندية حكومية بأن جهود الاتصال بالمختبر ستستمر لمدة 14 يوماً.

وبعد ساعات من انتهاء محاولة لإنزال المختبر الفضائى بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف على القمر بالفشل، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء على التمسك بالتفاؤل.

وقال مودي في كلمة إلى الأمة الهندية بثها التلفزيون: «لقد اقتربتم.. عليكم بالتحلى بالثبات وانظروا إلى الأمام».

وانقطع الاتصال بين المختبر القمري فيكرام والمحطة الأرضية في مدينة بنجالور قبل دقائق من الموعد المقرر لهبوطه على منطقة لم تستكشف من قبل من القمر في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما كان سيعد انتصاراً لبرنامج الفضاء الهندي.

وجاءت المحاولة بعد نحو سبعة أسابيع من إطلاق مهمة القمر «تشاندرايان2» من قاعدة في جنوب الهند في 22 يوليو الماضي.

