داكوتا جونسون تخطف الأنظار بفستانها ومجوهراتها خلال عرض فيلمها "الصديق"

خطفت النجمة العالمية داكوتا جونسون الأنظار نحوها بعرض فيلمها الجديد "The Friend" ضمن فعاليات Toronto International Film Festival مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2019، الذي تستمر فعالياته حتى 15 أيلول/سبتمبر الجارى وقد أقيم العرض في مسرح Princess of Wales فى تورنتو بكندا.



وحضر أيضا العرض كل من جيسون سيجيل ودينى بينتون وماري سكوت وإيزابيل كاى وغيرهم.

اختارت داكوتا جونسون ذات الـ29 عامًا أن تظهر بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء، فظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء Dior بينما انتقت مجوهراتها من مجموعة "Maison Birks".

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