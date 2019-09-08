نيويورك - لايف ستايل
خطفت النجمة العالمية جيسيكا بيل الأنظار نحوها، وذلك خلال حضورها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي " Toronto International Film Festival" ، الجمعة.
واستطاعت جيسيكا أن تحول الأنظار تجاهها أثناء تواجدها في استوديوهات فارايتي، حيث كانت تروج "بيل" زوجةلمسلسلها الجديد "Limetown" .
ظهرت جيسيكا بيل البالغة من العمر ( 37 عام ) مرتديه فستان قصير باللون الأصفر ذو أكمام طويلة، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Fendi" وهو واحد من أهم و أشهرالدور في العالم، ووصل سعر فستان بيل إلي 3450 جنيه استرليني.
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كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا بيل تتألق بفستان أصفر من دار "فيندي" أثناء تواجدها في استوديوهات فارايتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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