جيسيكا بيل تتألق بفستان أصفر من دار "فيندي" أثناء تواجدها في استوديوهات فارايتي

خطفت النجمة العالمية جيسيكا بيل الأنظار نحوها، وذلك خلال حضورها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي " Toronto International Film Festival" ، الجمعة.



واستطاعت جيسيكا أن تحول الأنظار تجاهها أثناء تواجدها في استوديوهات فارايتي، حيث كانت تروج "بيل" زوجةلمسلسلها الجديد "Limetown" .

ظهرت جيسيكا بيل البالغة من العمر ( 37 عام ) مرتديه فستان قصير باللون الأصفر ذو أكمام طويلة، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Fendi" وهو واحد من أهم و أشهرالدور في العالم، ووصل سعر فستان بيل إلي 3450 جنيه استرليني.



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