لبشرة نضرة.. إليك ماسك الدقيق مع مياه الورد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنتِ تبحثين على وصفة طبيعية تعطيكِ التفتيح والنضارة، فإليكِ ماسك الدقيق ومياه الورد بحسب ما جاء علي موقع cosmopolitan: المكونات: -2 ملاعق دقيق -3 ملاعق مياه ورد Advertisements - الكريم المرطب الخاص بكِ طريقة عمل الماسك: - ضيفي مكونات الدقيق ومياه الورد، ثم ضعيهم على بشرتك بلطف، وقومي بتوزيع الماسك على وجهك بعيدا عن منطقة العين، ثم اتركيه بين 10 إلى 15 دقيقية. - قومي بشطف الوجه بمياه فاترة، وقومي بالتنشيف وضعي الكريم المرطب الخاص بكِ.

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