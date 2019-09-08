يعتبر طاجن الخضار بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي تشتهر بها أغلب المناطق العربية، لذلك نقدم لكِ اليوم، طريقة عمل طاجن الخضار بالبصل والدجاج على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على قناة "سي بي سي سفرة". المكونات بسلة. خضار مشكل. صدور دجاج. بصل. ثوم. كرفس. كرات. زيت. زبدة. كزبرة جافة. طماطم. Advertisements طريقة التحضير يشوح البصل مع الثوم في الزيت والزبدة. يضاف الكرفس والكرات ثم البهارات والكزبرة والزعتر والكمون. يضاف الخضار المشكل مع البسلة وتقلب جيدا. تتم إضافة الطماطم المفرومة عليها، وتترك حتى تمام التسبيك مع الخضار. في طاسة أخرى يشوح الثوم مع البصل، ثم تضاف صدور الدجاج، وتتبل بالملح والفلفل والبهارات. تضاف إلى الخضار المشكل، ثم يوضع الخليط في طاجن الفرن، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الخضار بالبصل والفراخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.