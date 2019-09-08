علاج الهالات السوداء.. الخيار و"فتلة الشاي" أبرزها

تعاني العديد من الفتيات، من ظهور الهالات السوداء حول العين، رُبما بسبب قلة النوم والسهر الزائد، أو بعض العوامل الوراثية، علاوة على تناول الكافيين بكثرة.

وتفضل العديد من الفتيات، العلاجات الطبيعية، للتخلص من الهالات السوداء ومحو آثارها.

علاج الهالات السوداء

معرفة سبب ظهور الهالات السوداء يساعد في علاجها، والذي ينقسم إلى عدة طُرق، أبرزها الوصفات الطبيعية.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

تساعد العديد من الوصفات الطبيعية، على التخلص من الهالات السوداء، الموجودة حول العين، وسبق أن قدم موقع "Women's Health" عدة وصفات بسيطة يمكنك الاعتماد عليها.

شرائح الخيار الباردة

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الانتفاخ حول العينين، فقط ضعي شرائحه الباردة حول العين، واتركيها لمدة 5 دقائق يوميًا.

أكياس الشاي الباردة (فتلة)

بعد تناول أكواب الشاي المعمولة بالأكياس (فتلة) يمكنك إعادة استخدامها للتخفيف من الهالات السوداء، بعد تركها في الثلاجة قليلا حتى تبرد.

أوراق النعناع

تحتوي أوراق النعناع على المنثول الذي يحسن الدورة الدموية، ويهدئ البشرة ويجددها، كما أن فيتامين (ج) في النعناع يجعل الجلد حول العينين يبدو أكثر إشراقا.

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أعدِّي قناعا خاصا بك في المنزل، عن طريق مزج أوراق النعناع، ووضعها على المنطقة المصابة، واتركيها لمدة 10 دقائق قبل الشطف.

نصائح للتخلص من الهالات السوداء

سلطت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، الضوء، على مجموعة نصائح علمية من خبيرة التجميل الألمانية مونيكا فرديناند، وأخصائي الأمراض الجلدية الدكتور ماركوس شتاينرت، للمساعدة على التخلص من الهالات السوداء، وهي كالتالي:

- استخدام كريمات الترطيب التي تحتوي على اليوريا أو حمض الهيالورونيك أو خلاصة الألو فيرا، ووضعها حول العينين برفق.

- وضع "فتلة شاي" مثلج على العين لدقائق.

- النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا.

- شرب الماء باستمرار طوال اليوم.

- تناول وجبات صحية متوازنة.

- إجراء فحص دم شامل، لمعرفة إذا كانت هناك أمراض في الكلى أو الإصابة بالغدة الدرقية، والتي تؤدي إلى ظهور الهالات أسفل العينين.