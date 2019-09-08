قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل جاتوه شاتوه بالجيلي المانجو، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل جاتوه شاتوه بالجيلي المانجو 2 عبوة جليي مانجو. نصف كوب ماء مغلي. كوب زيت عباد الشمس. نصف كوب سكر أبيض ناعم. 2 بيضة. نصف كوب لبن. كوب ونصف كوب دقيق. نصف عبوة بيكنج بودر. Advertisements رشة ملح. كريمة مخفوقة. كيوي. طريقة عمل جاتوه شاتوه بالجيلي المانجو اخلطي الجيلي مع الماء المغلي واخلطيه حتى يذوب الجيلي ثم أضيفي السكر واخلطيه حتى يذوب السكر. أضيفي اللبن واخلطيه مرة أخرى ثم أضيفي الزيت واخلطيه أيضًا. خذي من الخليط مقدار كوب وضعيه جانبًا لاستخدامه لوجه الجاتوه. أضيفي البيض على باقي الخليط والدقيق ورشة الملح واخلطيه جيدًا. ضعي الخليط على صينية فرن واخبزيه على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج. قطعيه على شكل جاتوه ثم ضعي على الوجه خليط الجيلي المأخوذ من الخلطة. زينيه بالكريمة المخفوقة والكيوي وقدميه.

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