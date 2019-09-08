طريقة عمل كب كيك حادق في المنزل

جددي في أطباق الفطار، وحضري كب كيك حادق في الصباح، لأولادك وقدميه مع الشاي، والجبن الأبيض الخفيف. مكونات كب كيك حادق كوب ونصف دقيق. ثلث كوب زيت. بيضة. ملعقتين بيكنج بودر. كوب لبن. ملح. كوب جبنة جودة مبشورة. Advertisements شرائح زيتون. طماطم شيري. ورق ريحان. طريقة تحضير كب كيك حادق في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الزيت واللبن جيدًا. أضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر والجبن المبشور والزيتون، وقلبي المكونات جيدًا. ضعي الخليط في قوالب الكب كيك، وأدخليه الفرن. انتظري حتى ينضج، وقدميه مع الطماطم الشيري والريحان.

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