تعرفي على طرق الوقاية من قمل الرأس.. قبل دخول ابنك المدرسة

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، تجري الأمهات الاستعدادات الأخيرة مع أطفالهن، ومن ضمن المشاكل التي تواجهن هي ظهور القمل في شعر أطفالهن، بسبب الاحتكاك الدائم بين التلاميذ.

ويعتبر الجزء الخلفي من الرأس هي أكثر المناطق التي يتواجد فيها حشرة القمل، لذلك يجب على الأم تمشيط هذه المنطقة جيدًا عقب عودة ابنها من المدرسة، بحسب حديثها لـ"هن"، التي تحدثت عن أعراض ظهوره وطرق الوقاية من حشرة القمل.

أعراض ظهور قمل الرأس

انتشار القشر الأبيض الصغير الملتصق في فروة الرأس وحتى أطرافه.

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الحك المستمر.

الوقاية من قمل الرأس

إحضار المشط الرفيع لتمشيط شعر الطفل.

استخدام ثلث من المياه والجاز والخل، وخلطهما معًا، ثم وضعهما على فروة الرأس لمدة يوم كامل، ثم تمشيط الشعر.

إحضار بعض الأدوية والشامبو المضاد لظهور القمل في الشعر.