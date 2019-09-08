فوائد البلح في موسمه.. علاج القلب وتسوس الأسنان أبرزها

يعتبر الوقت الحالي، موسما لظهور البلح باختلاف أنواعه، حيث تستخدمه ربات البيوت في عمل مربى البلح، وعجوى البلح، وغيرها، لفوائده المختلفة.

ومن بين فوائد البلح، كما ذكرها موقع "Daily Medical"، ما يلي:

فوائد البلح

يعالج الإمساك

يستخدم البلح كملين لعلاج الإمساك، وذلك عن طريق نقع البلح في كوب من الماء لمدة يوم ثم تناوله يوميًا صباحًا للاستفادة منه في حل مشكلة الإمساك.

Advertisements

الجهاز الهضمي

يعالج البلح مشاكل الجهاز الهضمي باستمرار ويساعد في الشفاء من كثير من أمراضه وعسر الهضم.

أمراض القلب

البلح غني بعنصر البوتاسيوم المفيد لصحة القلب، كما يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، وبالتالي الحماية من أمراض القلب كـ"الجلطة والأزمة القلبية".

مصدر للطاقة

البلح به نسبة عالية من السكريات كـ"الجلوكوز، الفركتوز، السكروز"، لذا يمكن تناوله كمصدر للطاقة.

علاج الأنيميا

يحتوي البلح على العديد من المعادن، أهمها، الحديد، لذلك يمكن تناوله يوميًا لعلاج الأنيميا.

حماية الأسنان

يلعب البلح دورًا في الحماية من تسوس الأسنان لأن به مادة الفلور التي تعتبر من أهم المواد اللازمة لهذا الغرض.