خطوات لف ورق العنب.. البداية يجب أن تبدأ من العنق

أزمة كبيرة قد تتعرض لها بعض الفتيات من حديثي الزواج، وهي كيفية لف ورق العنب، كون هذا النوع من المحشي له طريقة خاصة في لفِّه، ولا يتم بشكل عشوائي.

ونشر موقع "americangarden" أبرز خطوات لف ورق العنب، كالتالي:

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ورق المحشي

أولا يجب إبعاد الورقات عن بعضها، بوضع كل واحدة منها على حدة، على وجهها، وهو الوجه الأملس الناعم، وليس الخشن، ثم يتم إزالة عنق كل ورقة- حال وجدت-.

خلطة الحشو

يتم وضع خلطة الحشو في طبق عميق حتى لا تتناثر في أثناء الأخذ منها بالملعقة، حيث يتم أخذ كميات صغيرة على قدر الملعقة لا أكثر، ولا أقل، ويتم وضعه مكان عنق الورقة الذي تم قطعه.

لف الورق

في حال لف الورقة على وضعها، يخرج الحشو من داخلها في أثناء عملية الطهي، ولذلك يجب طي القسم السفلي من الورقة نحو الوسط، ثمّ يتم ثني وضم الجهتين اليمنى واليسرى، لتغطي الحشوة بالكامل.

بعد ذلك يتم لف الورقة من الأسفل حتى الأعلى، مع الضغط على القطعة، لتحصلي على شكل مثالي، ثم توضع بشكل منسق في إناء الطهي.