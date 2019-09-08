الأرز من الأكلات المفضلة لدى المطبخ العربي والمصري ويعتبر من الأطباق الجانبية الرئيسية على المائدة، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الأرز باللحمة المفرومة كما جاءت على موقع سي بي سي سفرة. المكونات كمية من الأرز لحم مفروم رشة من القرفة الناعمة ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون رشة من الفلفل الأسود Advertisements جزر بصل مكعبات رشة من الملح سمن طريقة التحضير - نضع كمية صغيرة من السمن في طاسة على النار ثم نقوم بتشويح اللحمة المفرومة مع مكعبات البصل والقرفة والملح والفلفل والزنجبيل. - ثم نضيف الجزر والأرز مع التقليب. - ثم نضيف الماء حسب الكمية ومعه الفلفل والملح ونتركه حتى تمام النضج.

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